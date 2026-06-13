Бутерброд — спусковой крючок: как дальнобойщики запускают «медвежий» сезон в Подмосковье

Кандидат биологических наук, а также редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов в беседе с aif.ru раскрыл неочевидную причину встреч людей с дикими хищниками. По его словам, к росту числа нападений медведей на человека причастны представители дальнобойщики.

По мнению ученого, гуляя по лесу в Московской области, вполне можно неожиданно повстречать медведя. Чтобы не столкнуться с хищником буквально нос к носу эксперт рекомендует передвигаясь по лесу, громко разговаривать. Зверь заранее услышит приближение человека и, скорее всего, предпочтет уйти с тропы.

«Медведь, на самом деле, труслив – он боится громких звуков. И, услышав их, старается сбежать. Поэтому громко переговаривайтесь с друзьями, он услышит и скроется», — пояснил биолог.

Но что делать, если встреча все же произошла и медведь находится прямо перед вами? Алгоритм действий, по словам биолога, тот же самый – снова нужно громко и уверенно говорить. Так хищник решит, что с человек есть другие люди.

«Стойте спокойно и болтайте сами с собой. Ни в коем случае не поворачивайтесь спиной и не бегите – иначе в медведе включится инстинкт охотника, и вы пропали», –предупредил эксперт.

Эксперт рассказал, почему медведи чаще всего нападают на людей. Он привел пример. Автомобилист направляется на свою дачу, за городом. На обочине дороги он замечает медведя. Водитель тормозит, чтобы получше рассмотреть дикого зверя. Тот, вопреки ожиданиям, не спешит скрываться в лесу. Тогда человек, слегка приоткрыв стекло машины, кидает хищнику бутерброд. Медведь съедает угощение.

По словам Самойлова, чаще всего хищников кормят дальнобойщики. Некоторые из них даже намеренно приобретают в заведениях общепита на трассе целиком зажаренных тушек кур. В дальнейшем шоферы делают остановки в одних и тех же облюбованных точках.

«Хищник ест практически с рук и привыкает, что человек его кормит. А потом встречает другого человека, а тот еды не дает. Если медведь очень голоден или просто в плохом настроении, он врежет лапой так, что вы улетите – за то, что не покормили», – предупредил биолог.

Ранее сообщалось, что медведь в Кузбассе задрал свинью и напугал жителей нескольких поселков.