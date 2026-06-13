Зампред правительства Подмосковья: реализация соглашений ПМЭФ даст региону 8 тыс. рабочих мест

Реализация инвестиционных соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме, может принести Московской области около 8 тыс. новых рабочих мест. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По словам чиновницы, речь идет о проектах, которые были официально закреплены договоренностями в рамках прошедшего экономического форума. В правительстве региона рассчитывают, что новые производства не только обеспечат занятость местных жителей, но и привлекут дополнительные инвестиции в экономику региона.

«По подписанным соглашениям мы прогнозируем порядка 7,7-8 тыс. новых рабочих мест. Мы подписали проекты "лайт индастриал" - это говорит о том, что там внутри будет много новых производств. Условно, если строится "лайт индастриал" на 70 тыс. кв. м, то вот это как минимум 70 новых компаний малого и среднего предпринимательства», — сказала Зиновьева.

Как добавила зампред правительства, итогом работы подмосковной делегации на ПМЭФ стало подписание более 40 соглашений. Совокупный объем капиталовложений, которые планируется направить на реализацию этих инициатив, она оценила приблизительно в 95 млрд руб.

Кроме того, по словам Зиновьевой, заключенные договоренности касаются сразу нескольких перспективных направлений. Речь, в частности, идет о внедрении роботизированных систем, возведении промышленных помещений в концепции «лайт индастриал», а также о строительстве новых гостиничных комплексов. Перечисленным, подчеркнула министр, список затронутых сфер не ограничивается.

Ранее сообщалось, что около 77 тыс. рабочих мест создали в индустриальных парках Подмосковья.