Спина в 30 как в 60: врач из Подмосковья назвал 5 ошибок, которые калечат поясницу

Боль в пояснице больше не удел пенсионеров — на прием к врачам все чаще приходят 30-летние пациенты с жалобами на прострелы и скованность. Как рассказал REGIONS реабилитолог из Люберец Александр Куденко, офисная работа, недостаток движения и даже неправильная подушка превращают позвоночник молодого человека в рассыпающийся конструктор. Эксперт объяснил, почему нельзя греть спину в первые дни боли, какое упражнение удержит позвонки на месте и когда пора бежать к врачу, а не терпеть.

Два главных врага здоровой спины в молодом возрасте — гиподинамия и неправильная поза. Офисные сотрудники проводят по 8-10 часов в день, согнувшись над клавиатурой. Мышцы спины слабеют, а вся нагрузка ложится на связки и диски. Давление на межпозвоночные диски в пояснице при длительном сидении увеличивается в разы. Они теряют влагу и становятся менее эластичными. Добавьте сюда лишний вес и слабый пресс — и картина готова.

Александр Куденко подчеркнул: в 30 лет спина болит не «от возраста» и не «просто так». Это всегда следствие привычек — как человек сидит, стоит, спит и двигается. Хорошая новость в том, что в 30 лет все это еще можно исправить, если вовремя взяться за себя.

Главные причины: список от реабилитолога

Александр Куденко назвал основные факторы, которые губят спину молодых:

Сидячая работа по 7-8 часов. Мышцы спины атрофируются, переставая поддерживать позвоночник.

Слабый мышечный корсет. Позвоночник искривляется, зажимаются нервы.

Неправильная поза за компьютером. Сутулые плечи и вытянутая вперед голова — путь к остеохондрозу.

Ношение сумки на одном плече. Перекос позвоночника и хроническое напряжение.

Поднятие тяжестей «на прямых ногах». Частая причина прострелов.

Неправильная подушка или слишком мягкий матрас.

Лишний вес. Живот создает дополнительный прогиб в пояснице.

Экстренная помощь: что делать прямо сейчас

Если спина заболела резко и сильно, первым делом нужно снять острую боль. Реабилитолог советует: обеспечить покой — лечь на спину с согнутыми ногами (под колени положить валик) или на бок в позе эмбриона. В первые сутки прикладывать холод (лед в полотенце) на 15-20 минут 2-3 раза в день — он уменьшит отек и воспаление. На 2-3 день, когда боль станет тупой и ноющей, можно переходить на тепло (грелка, теплый душ, разогревающая мазь) — это расслабит мышцы. При сильной боли допустимо использовать нестероидную мазь (кетонал, диклофенак), но не более 3-5 дней.

«Самая большая ошибка при резкой боли в спине — пытаться „разработать“ ее через силу, — предупреждает Александр Куденко. — Прежде всего нужно посетить врача, который установит причину».

Когда пора к врачу: красные флаги

Боль не проходит несколько дней. Боль отдает в ногу, ягодицу или руку, сопровождается онемением. Появилась слабость в ногах или нарушилась походка. Боль возникла после травмы (падение, удар). Спина болит в покое и ночью, а не только после нагрузки. Боль сопровождается температурой, ознобом или расстройством кишечника. При любом из этих признаков визит к врачу откладывать нельзя.

Долгосрочная стратегия: как жить без боли

Чтобы боль не возвращалась, нужно менять образ жизни. Реабилитолог советует наладить эргономику рабочего места: монитор на уровне глаз, стул с поддержкой поясницы, ноги на полу, колени под 90 градусов. Каждые 45-60 минут вставать, ходить, делать разминку.

Укреплять мышечный корсет. Самое главное упражнение — планка. Начинать с 20-30 секунд, довести до 1-2 минут. Также полезны гиперэкстензия (разгибание спины) и ягодичный мостик. По словам врача, без сильного мышечного корсета спина будет болеть всегда. Начинать стоит с малого — 5 минут гимнастики в день.

Правильно поднимать тяжести: согнуть колени, держать спину прямой, прижать груз к себе и подниматься за счет ног. Организовать спальное место: ортопедический матрас средней жесткости и подушка, поддерживающая шею. Следить за осанкой (представить невидимую нить за макушку). Больше двигаться: ходьба, плавание, йога, пилатес. Ежедневные прогулки по 30-40 минут — лучшая профилактика.

Что нельзя делать при болях в спине: памятка

Не ходить на жесткий массаж при острой боли — можно усилить воспаление.

Не пытаться самостоятельно «вправить» позвонки.

Не поднимать тяжести и не делать резких наклонов.

Не лежать на диване сутками — длительная неподвижность ослабляет мышцы.

Не греть спину в первые 2-3 дня после острой боли — тепло усилит отек.

«Берегите спину в молодости — она скажет спасибо в старости, — резюмирует Александр Куденко. — А если она уже начала болеть в 30 — не отчаивайтесь. Начните менять привычки сегодня. Гимнастика, осанка, движение. И через месяц вы почувствуете разницу. Спина любит тех, кто о ней заботится, а не тех, кто терпит и страдает».

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