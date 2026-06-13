Смертельное ДТП в Приморье: подросток скончался после аварии на мотоцикле

В Приморском крае произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. После столкновения с легковым автомобилем подросток получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Об этом пишет РЕН ТВ .

Трагедия произошла в селе Рощино. По предварительным данным, 15-летний подросток, управлявший мотоциклом Suzuki Bandit, столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, за рулем которого находился 52-летний водитель.

В результате аварии юный мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось — подросток скончался в машине скорой помощи.

По факту происшествия организована прокурорская проверка. В надзорном ведомстве сообщили, что особое внимание будет уделено выяснению обстоятельств, при которых транспортное средство оказалось в распоряжении несовершеннолетнего.

В настоящее время специалисты устанавливают все детали и причины произошедшей аварии.

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