Вода почти по колеса, ветер и град: Хабаровск пережил мощный ливень, превративший улицы в реки

Российский город Хабаровск оказался практически полностью затоплен после того, как на регион обрушился мощный ливень. Видеозаписи последствий разгула стихии, как проинформировал телеграм-канал Amur Mash, были оперативно опубликованы очевидцами в Сети, сообщила Lenta.ru.

На распространившихся кадрах отчетливо видно, что городские автодороги за считанные часы превратились в бурные реки. Уровень воды, по словам очевидцев, поднялся настолько, что доходит почти до высоты колес легковых автомобилей, серьезно затрудняя движение и создавая аварийные ситуации.

Как отмечается в сообщении канала, накануне на Хабаровск обрушился не просто дождь, а настоящая стихия, сопровождавшаяся сильным ветром и градом. Больше всего, судя по кадрам, пострадал участок дороги, расположенный под мостом неподалеку от торгового центра «Броско Молл». Этот отрезок пути, как с иронией замечают местные жители в соцсетях, стал практически трудно преодолимой акваторией. О пострадавших на данный момент не сообщается. Коммунальные службы приступили к откачке воды.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что Московский регион накроют грозы на ближайшие двое суток.