«Чилловый вайб» на Волге: почему саратовская молодежь променяла клубы на теплоходы?

Молодежь Саратова все чаще выбирает короткие речные круизы по Волге ради расслабленного отдыха, который сами путешественники называют «чилловым вайбом». За год интернет-трафик на сайтах бронирования водных туров вырос на 10%, но вклад аудитории до 24 лет оказался непропорционально большим. Об этом пишет « Турпром ».

По данным аналитиков МегаФона и «Донинтурфлота», число посетителей круизных сервисов в возрасте 18–24 лет увеличилось на 67%, а среди пользователей 25–34 лет — на 16%.

Статистика перевозчиков подтверждает: молодые люди не просто интересуются, а бронируют. Россияне 18–24 лет стали оформлять круизы на 16,6% чаще, туристы постарше — почти на 13%. Директор PR-департамента «Донинтурфлота» Светлана Боровая сообщила, что около 52% путешественников предпочитают недельные туры, однако растет популярность трехдневных круизов и туров выходного дня — спрос на них вырос на 23,5%. По ее словам, короткая поездка становится для многих способом протестировать круизный отдых.

Среди направлений лидирует Волга. Чаще всего выбирают маршруты через Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Самару и Саратов. Для жителей Саратова это особенно удобно: город одновременно служит отправной точкой и популярной точкой притяжения на волжских линиях. Интерес к речным прогулкам начал расти после майских праздников и достиг пика в августе. В июле трафик на сайтах бронирования превысил среднемесячный показатель на 68%. Самым активным днем для выбора путешествий стала суббота, самым спокойным — среда.

Ядро аудитории речных круизов в регионе по-прежнему составляют туристы 45–54 лет (29% трафика). На путешественников 35–44 лет приходится 28%, на пользователей старше 55 лет — 21%.