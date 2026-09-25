Массированная атака БПЛА ВСУ 25 сентября: сбиты 592 беспилотника над регионами РФ и Черным морем

Общество

Министерство обороны Российской Федерации предоставило официальные данные о ликвидации массовой атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы противовоздушной обороны отражали налет в период с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября.

По сообщениям информационного агентства ТАСС, масштабная попытка нанесения ударов была полностью пресечена российскими дежурными силами. Воздушные цели перехватывали как над центральными и южными регионами, так и над Поволжьем, Уралом и морской акваторией.

География работы средств ПВО в ночь на 25 сентября

Дежурными силами ПВО в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 592 украинских БПЛА. Воздушная угроза была ликвидирована над территориями следующих субъектов и акваторий:

  • Центральные и западные регионы: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Калужская области
  • Столичный регион и северное направление: Московский регион, Тверская и Тульская области
  • Южные территории: Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря
  • Поволжье и Урал: Самарская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Пермский край

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