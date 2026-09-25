Массированная атака БПЛА ВСУ 25 сентября: сбиты 592 беспилотника над регионами РФ и Черным морем
Министерство обороны Российской Федерации предоставило официальные данные о ликвидации массовой атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы противовоздушной обороны отражали налет в период с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября.
По сообщениям информационного агентства ТАСС, масштабная попытка нанесения ударов была полностью пресечена российскими дежурными силами. Воздушные цели перехватывали как над центральными и южными регионами, так и над Поволжьем, Уралом и морской акваторией.
География работы средств ПВО в ночь на 25 сентября
Дежурными силами ПВО в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 592 украинских БПЛА. Воздушная угроза была ликвидирована над территориями следующих субъектов и акваторий:
- Центральные и западные регионы: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская и Калужская области
- Столичный регион и северное направление: Московский регион, Тверская и Тульская области
- Южные территории: Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря
- Поволжье и Урал: Самарская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Пермский край