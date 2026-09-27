«Княжна Ольга» под запретом. Какие имена не зарегистрирует ЗАГС?

Машаров: ЗАГС запрещено регистрировать имена с цифрами и ругательствами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Родители в России не вправе выбирать для ребенка имена, содержащие числительные, буквенно-цифровые комбинации, титулы, ругательства и графические символы. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В беседе с агентством он пояснил, какие варианты имен не будут зарегистрированы в органах ЗАГС.

В качестве примеров Машаров привел «Александр Третий», «Вадим 2026», «COVID-19», «Княжна Ольга» и «Президент». По его словам, под запретом находятся также бранные слова и графические символы.

«Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено», — резюмировал Машаров.

Ранее сообщалось о том, что тройную фамилию нельзя взять при заключении брака в России.

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