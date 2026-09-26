XV Елисаветинский крестный ход: 27 сентября паломники пройдут от Ильинского до Усово

XV Елисаветинский крестный ход пройдет 27 сентября от Ильинского до Усово

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

27 сентября 2026 года в историческом имении «Ильинское-Усово» (Московская область) состоится XV Елисаветинский крестный ход. Мероприятие приурочено к 135-летию присоединения великой княгини Елизаветы Федоровны к православию, 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором и 130-летию коронования Николая II. Организаторы — приход Спасского храма в селе Усово и фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Одинцовской епархии и администраций Одинцовского и Красногорского округов.

Паломники начнут день с литургий в храмах Спаса Нерукотворного Образа (Усово) и Ильи Пророка (Ильинское). В 12:30 от Ильинского храма начнется крестный ход, который возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Маршрут пройдет мимо музеев, созданных фондом, через переправу по понтонному мосту и на плотах, и завершится молебном в Усово. На площади перед Спасским храмом будут работать монастырская ярмарка и благотворительная акция «День Белого Цветка»; собранные средства направят на помощь тяжелораненым военнослужащим. Гости также смогут посетить передвижную выставку о традициях священного коронования русских государей. Для участников подготовлена культурно-просветительская программа, трапеза и показ документальных фильмов. Отъезд запланирован на 17:30.

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