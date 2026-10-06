Двое подростков попали под следствие после поджога железнодорожного объекта

Двое 15-летних жителей Кемеровской области подозреваются в совершении диверсии на объекте железнодорожной транспортной инфраструктуры. По версии следствия, подростки согласились за деньги поджечь объект на перегоне станций Судженка — Анжерская Западно-Сибирской железной дороги, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере MAX.

Подростки получили задание через Telegram

По данным следствия, 4 октября подростки переписывались с неизвестным и согласились выполнить за деньги поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.

После совершения поджога они скрылись с места происшествия. Следствие также установило, что подростки записали свои действия на видео и отправили запись человеку, который, предположительно, координировал их действия.

Подростки задержаны

Оба фигуранта задержаны. Следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Также устанавливаются обстоятельства и причины, которые могли способствовать совершению преступления несовершеннолетними.