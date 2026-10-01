Крошечный боец в очках и шлеме. 13-месячный чихуахуа стал сотрудником Нацгвардии Мексики

Национальная гвардия Мексики приняла в свои ряды 13-месячного чихуахуа по кличке Командо. Информацию об этом распространило агентство Reuters .

Пес будет выполнять не только функции талисмана правоохранительного ведомства, но и займется участием в поисково-спасательных операциях. Для Командо предусмотрена полная экипировка, включающая жилет, миниатюрные защитные очки и шлем, оснащенный компактной камерой.

Чихуахуа стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда. Несмотря на скромные размеры, он проходит подготовку наравне с остальными собаками на военной базе в Мехико.

Ранее сообщалось о том, что игрушки с имитацией дыхания помогут щенкам адаптироваться в новом доме.