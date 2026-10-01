Крошечный боец в очках и шлеме. 13-месячный чихуахуа стал сотрудником Нацгвардии Мексики

Нацгвардия Мексики приняла на службу щенка чихуахуа Командо

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Национальная гвардия Мексики приняла в свои ряды 13-месячного чихуахуа по кличке Командо. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Пес будет выполнять не только функции талисмана правоохранительного ведомства, но и займется участием в поисково-спасательных операциях. Для Командо предусмотрена полная экипировка, включающая жилет, миниатюрные защитные очки и шлем, оснащенный компактной камерой.

Чихуахуа стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда. Несмотря на скромные размеры, он проходит подготовку наравне с остальными собаками на военной базе в Мехико.

Ранее сообщалось о том, что игрушки с имитацией дыхания помогут щенкам адаптироваться в новом доме.

Читайте также

Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин заблокировал аккаунт автора «Silver Night»

Экс-продюсер «Ласкового мая» Разин заблокировал аккаунт автора «Silver Night»

Новый год за 5 тысяч: россиянам назвали города с доступными отелями

Избирательные участки открылись в округах Московской области во второй день выборов

Избирательные участки открылись в округах Московской области во второй день выборов

Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове вместе с супругой

Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове вместе с супругой

Названы обреченные на исчезновение профессии

Названы обреченные на исчезновение профессии

Телевизор разобрали ради спасения от возможной слежки: что извлек энтузиаст

Несколько браков — не конец истории: священник рассказал, что делать желающим венчаться

Боксер Федор Чудинов стал наблюдателем на выборах в Московской области

Боксер Федор Чудинов стал наблюдателем на выборах в Московской области

Подмосковье обогнало другие регионы по бронированиям: сколько стоит загородный отдых

Клуб «Валдай» неожиданно перенес ежегодное заседание из Сочи в Подмосковье

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

Жители Подмосковья могут принять участие в ИИ-хакатоне «Креативное поколение»

«Русский Халк» готовит в Подмосковье мировой силовой рекорд

«Русский Халк» готовит в Подмосковье мировой силовой рекорд

Добавьте mosregtoday.ru в избранное