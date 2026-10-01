Крошечный боец в очках и шлеме. 13-месячный чихуахуа стал сотрудником Нацгвардии Мексики
Нацгвардия Мексики приняла на службу щенка чихуахуа Командо
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Национальная гвардия Мексики приняла в свои ряды 13-месячного чихуахуа по кличке Командо. Информацию об этом распространило агентство Reuters.
Пес будет выполнять не только функции талисмана правоохранительного ведомства, но и займется участием в поисково-спасательных операциях. Для Командо предусмотрена полная экипировка, включающая жилет, миниатюрные защитные очки и шлем, оснащенный компактной камерой.
Чихуахуа стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда. Несмотря на скромные размеры, он проходит подготовку наравне с остальными собаками на военной базе в Мехико.
Ранее сообщалось о том, что игрушки с имитацией дыхания помогут щенкам адаптироваться в новом доме.