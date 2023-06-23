«Чуть не лишилась ноги»: женщину с острой болью в левой ноге спасли врачи в Сергиевом Посаде

Выяснилось, что болезненные ощущения у пациентки возникли еще полтора месяца назад, те не менее, за медицинской помощью она не обращалась. Несмотря на то, что она могла спать только в сидячем положении.

Специалисты провели обследование, и диагностировали тромбоз подколенной артерии и артерий голени, что могло привести к гангрене с последующей ампутацией ноги выше коленного сустава. Операционное вмешательство осложнялось физиологическими особенностями пациентки, она весила 140 килограммов.

«В ходе операции были удалены тромбы из артерий, а далее под ангиографическим контролем эндоваскулярным путем были расширены кровеносные сосуды меньшего диаметра, в том числе артерии стопы. Вмешательство прошло успешно, на первые сутки после операции сильных болей уже не было, пациентка ночью спокойно спала», — рассказал завотделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.