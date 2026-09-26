«Готовьтесь заранее». Жителям Нидерландов советуют сделать запас воды и еды на 72 часа

Власти Нидерландов рекомендуют жителям запас продуктов и воды на 72 часа

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Власти Нидерландов расширили программу подготовки населения к кризисным ситуациям. Гражданам рекомендуют держать дома запас продуктов, питьевой воды и батареек на 72 часа. Об этом сообщило издание Financial Times.

Жителям советуют заблаговременно подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечить себя необходимыми ресурсами на первые три дня. Помимо продовольствия и воды, в перечень рекомендованных запасов входят элементы питания.

В рамках программы в стране также развивают цифровые инструменты информирования. После учений в городе Ситтард был запущен специальный мобильный сервис с инструкциями для жителей.

Приложение способно работать без подключения к интернету. По данным издания, его уже установили более 60 тысяч пользователей.

Кроме того, в Нидерландах планируют модернизировать систему экстренного оповещения. Эти изменения станут еще одним элементом программы подготовки жителей к возможным кризисным ситуациям.

Ранее сообщалось о том, что американцы экономят на продуктах и услугах из-за инфляции.

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