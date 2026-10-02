Экономия втрое: как в колледже «Подмосковье» обновили освещение

В учебном корпусе колледжа «Подмосковье» в Химках завершился капитальный ремонт, в ходе которого обновили инженерные сети, внутренние помещения и инфраструктуру здания. Одним из нововведений стала интеллектуальная система освещения на базе оборудования LBS, которая позволяет оптимизировать энергопотребление, сообщает REGIONS .

Фото: [ пресс-служба DAO GROUP ]

В колледже отремонтировали здание площадью более 4,3 тыс. кв. м

Работы начались летом 2025 года, а к новому учебному году обновленный корпус вновь открылся для студентов и преподавателей. В здании привели в порядок фасад и окна, модернизировали отопление, вентиляцию и инженерные коммуникации, отремонтировали внутренние помещения.

Также обновили пищеблок, установили новое оборудование и благоустроили прилегающую территорию. Общая площадь учебного корпуса превышает 4,3 тыс. кв. м.

Система освещения адаптируется к условиям в помещениях

В колледже установили интеллектуальную систему освещения на базе светотехники LBS. Она автоматически регулирует работу светильников в зависимости от назначения и загруженности помещений, а также уровня естественного света.

Согласно расчетной модели LBS, сочетание энергоэффективных светильников класса А++ и автоматизированного управления способно сократить энергопотребление на освещение до 70%. Модель учитывает статистику, нормативы энергопотребления и открытые данные по муниципальным объектам.

Фото: [ пресс-служба DAO GROUP ]

Для колледжа расчетная экономия составляет ₽391 тыс. в год

По оценкам разработчиков, на освещение учебного корпуса такой площади приходится около 40% общего энергопотребления — примерно 66 тыс. кВт·ч ежегодно.

После установки энергоэффективного оборудования и системы управления расход электроэнергии на освещение может сократиться примерно втрое. Потенциальная экономия оценивается в 46 тыс. кВт·ч в год. При тарифе ₽8,5 за 1 кВт·ч это соответствует приблизительно ₽391 тыс.

Генеральный директор и управляющий партнер DAO GROUP Дмитрий Денисов отметил, что освещение, соответствующее требованиям ГОСТ и СанПиН, помогает снижать зрительную нагрузку учащихся и преподавателей. Интеллектуальное управление, по его словам, также позволяет адаптировать освещение к загрузке помещений и уменьшать эксплуатационные расходы.

На отдельных объектах экономия может достигать ₽850 тыс.

Потенциальный эффект зависит от особенностей здания и доли освещения в его общем энергопотреблении. По расчетной модели LBS, в некоторых категориях учебных заведений на освещение может приходиться до 88% потребляемой энергии.

Для таких объектов экономия способна достигать 100 тыс. кВт·ч в год, или до ₽850 тыс. при тарифе ₽8,5 за 1 кВт·ч. Этот показатель является расчетным максимумом для отдельных зданий, а не гарантированной экономией колледжа в Химках.