Резюме может оттолкнуть работодателя: эксперт назвала опасные формулировки

Кандидаты часто пытаются усилить резюме универсальными качествами и заранее обозначить свои требования, однако некоторые формулировки не помогают получить приглашение на собеседование и могут сыграть против соискателя. Об этом старший консультант ИТ-аутсорсинговой компании Selecty Александра Мартемьянова рассказала «Ленте.ру».

Популярные качества не помогают выделить резюме

По словам эксперта, такие характеристики, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, обучаемость и ответственность, встречаются в резюме настолько часто, что рекрутеры перестают обращать на них внимание. Кроме того, проверить наличие этих качеств только по резюме невозможно.

Специалист советует вместо общих характеристик показывать конкретные результаты и опыт, по которым можно сделать вывод о профессиональных качествах кандидата.

Фраза о готовности выполнить любую работу может вызвать вопросы

Нежелательной формулировкой эксперт также назвала готовность выполнить любую работу. Такая фраза не позволяет понять, какими навыками обладает человек и какую должность он ищет, из-за чего рекрутеру сложнее определить его карьерную цель.

Насторожить может и требование зарплаты от 300 тыс. рублей, если оно не подтверждается опытом, квалификацией и конкретными результатами кандидата.

Слово «перфекционист» может иметь неоднозначный смысл

По мнению Мартемьяновой, характеристика «перфекционист» также не всегда работает в пользу соискателя. За ней может стоять как высокая требовательность к качеству работы, так и сложности с соблюдением сроков и завершением задач.

Еще одна потенциально неудачная формулировка — просьба сразу показать резюме человеку, принимающему решение о найме. Для рекрутера это может прозвучать как сомнение в его профессиональной компетентности.

Факты в резюме важнее общих характеристик

Большинство подобных фраз само по себе не является причиной для отказа, однако резюме обычно просматривают быстро. Поэтому общие формулировки занимают место, которое можно использовать для описания опыта, достижений и конкретных результатов.

Чем больше профессиональные качества кандидата подтверждаются его опытом и результатами, тем проще рекрутеру оценить соответствие соискателя вакансии и принять решение о переходе к следующему этапу отбора.