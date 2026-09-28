Эти продукты для Нового года можно купить уже сейчас и не ждать декабрьского ажиотажа
Роскачество: чай и крупы на Новый год можно приобрести осенью
Некоторые продукты для новогоднего стола уже можно приобрести заранее, не дожидаясь декабрьского ажиотажа. В Роскачестве рассказали, какие товары подходят для заблаговременной покупки, сообщает Life.ru.
Что можно купить заранее
Эксперты рекомендуют уже сейчас обратить внимание на продукты с длительным сроком хранения. При соблюдении необходимых условий они могут сохранять качество на протяжении нескольких месяцев.
В список таких товаров входят:
- крупы;
- макароны;
- консервы;
- мед;
- чай;
- кофе;
- растительное масло.
Эти продукты можно приобрести задолго до праздников и тем самым сократить количество покупок непосредственно перед Новым годом.
Продукты для новогодней выпечки
Заранее можно запастись и ингредиентами для праздничной выпечки. К ним относятся сахар, мука, сухофрукты, некоторые виды орехов, шоколад и какао.
При покупке специалисты советуют обращать внимание на срок годности и состояние упаковки. Она должна быть целой, без повреждений и признаков нарушения герметичности.
Кроме того, необходимо заранее убедиться, что дома есть подходящие условия для хранения продуктов — прежде всего необходимая температура и влажность.