В Павлово-Посадском округе взяли на контроль семь жалоб по ЖКХ: от затопленного подвала до подготовки к зиме

За время приема рассмотрено семь обращений, каждое из которых затрагивает проблемы, влияющие на комфорт и безопасность горожан.



Один из самых острых вопросов — состояние подъезда в доме 91/20 по улице Кирова, где недавно произошел пожар. Жильцы добиваются комплексного ремонта. По итогам встречи решено в кратчайшие сроки восстановить освещение и остекление, затем приступить к основным работам. Еще одна жалоба касалась слабого напора воды в доме 9 по улице Пролетарская. Для выяснения причины планируется задействовать измерительное оборудование, после чего специалисты устранят неполадку.



Также поднималась проблема переполняющейся контейнерной площадки на улице МЖД. По информации администрации, на площадке установят камеры видеонаблюдения, введут ежедневный мониторинг, а при необходимости — оперативный вывоз мусора.



Дополнительно жителям разъяснили порядок действий при протечке из-за соседей и правила переселения из аварийного жилья. На контроль взяты затопление подвала в одном из домов и подготовка жилого фонда к зиме. Записаться на прием можно на сайте администрации или по телефону 2-99-05.