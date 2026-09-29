Почти 2 тыс. заявок поступило на премию «Цифровые решения»

В главной ИТ-премии года «Цифровые решения» примут участие 932 компании из 68 регионов России, они подали более 1,3 тыс. заявок в 14 номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Экспертное жюри вынесет свое решение до 7 октября, награждение победителей состоится в рамках форума «Цифровые решения». Наибольшее число заявок подали в номинациях Лучшая цифровая платформа, Лучшее индустриальное ПО, Лучший ИИ-сервис для бизнеса, а также Инновация в сфере цифровой инфраструктуры. Среди регионов-лидеров по этому показателю оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутия.

Премию «Цифровые решения» вручат 7 октября в Национальном центре «Россия». Мероприятие организует Минцифры России при поддержке Правительства России и национального проекта «Экономика данных».

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