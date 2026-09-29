Ту-154 рухнул через пару минут после взлета в Приамурье

Военный самолет Ту-154 потерпел крушение вскоре после взлета в районе села Красноярово в Амурской области. По предварительным данным, погибли шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, самолет рухнул буквально через пару минут после отрыва от земли. По данным источника, на борту находились семь человек: четыре члена экипажа и пассажиры. Шестеро из них погибли на месте.

По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать взрыв топлива в баке.

Ранее стало известно, что в селе Красноярово Амурской области потерпел крушение военный самолет.