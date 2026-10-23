«Дело 10 минут»: директор Долиной объяснил, как звезд втянули в рекламу магазина-мошенника

Правоохранительные органы быстро и максимально четко разберутся в ситуации с аферой, в которой якобы участвовали звезды, заявил « Абзацу » директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин. По его словам, сама певица на своих страницах ничего не публиковала, а представители артистки уже подали иск о защите чести и достоинства.

Пудовкин отметил, что большая часть видео, которые он лично видел в интернете, создана с помощью нейросети. Он подчеркнул, что создать и разместить дипфейк по всему интернету — дело 10 минут, и призвал внимательно смотреть и проверять договор, финансовые обязательства и платежи, если кто-то принимает решение кому-то платить.

Пудовкин выразил уверенность, что организаторы любой мошеннической схемы будут сидеть в тюрьме, а за незаконное использование публичных имен срок могут и увеличить. Ранее сообщалось, что певица якобы появилась в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», клиенты которого потеряли около ₽10 млн. В роликах также фигурировали балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Жертвами стали около 200 человек, позже жалобы начали поступать от примерно 20 сотрудников магазина, которым не выплатили зарплату.