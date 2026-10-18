Штурм мэрии в Марселе: чем обернулись многотысячные протесты для французов

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с жестким осуждением массовых беспорядков, охвативших страну на фоне социально-экономического кризиса. Глава государства пообещал, что все причастные к нападениям на префектуры, разграблению магазинов известных брендов и поджогам не уйдут от ответственности. 17 октября улицы французских городов вывели на протесты около 800 тысяч человек, потребовавших изменить экономический курс. Акции вылились в ожесточенные столкновения, штурм мэрии в Марселе и задержание не менее 400 участников. Подробности сообщает газета Московский комсомолец .

Погромы, штурм мэрии и 400 задержанных

Октябрьские протесты во Франции переросли в масштабные беспорядки с разграблением коммерческих и государственных объектов.

Масштаб акций: по оценкам Всеобщей конфедерации труда (CGT), на улицы вышли порядка 800 тыс. человек, протестующих против падения покупательной способности и дороговизны.

Погромы и грабежи: в ряде городов толпы громили витрины и грабили магазины крупных брендов, включая Louis Vuitton, Apple Store, Decathlon и Intersport. В Марселе протестующие ворвались в здание городской мэрии.

Реакция силовиков: к вечеру 17 октября полиция задержала не менее 400 человек, применявших насилие и участвовавших в погромах.

Заявление Макрона и предыстория кризиса

Эмманюэль Макрон написал в соцсети X, что насилию в стране нет оправдания, и выразил поддержку силовикам. Президент призвал нацию сплотиться против тех, кто сеет хаос и стремится разрушить государственные институты.

Нынешние протесты стали мощным продолжением сентябрьских выступлений школьников, протестовавших против нехватки учителей и психологов. Со временем к ним присоединились студенты, профсоюзы и широкие слои населения.