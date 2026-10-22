Молебны и исцеления: в соборе Рождества Христова Братска встретят святыню

Православные верующие Братска и Братского района с 25 по 29 октября смогут поклониться чудотворной мироточивой иконе святого страстотерпца царя Николая II. Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в соборе Рождества Христова, где она пробудет до вечера 28 октября, после чего ее перенесут в храм святителя Иннокентия Московского в жилом районе Энергетик. 30 октября икона вернется в Москву. Об этом сообщает Братская епархия.