Молебны и исцеления: в соборе Рождества Христова Братска встретят святыню

Чудотворный образ Николая II пробудет в храмах Братска с 25 по 29 октября

Общество

Православные верующие Братска и Братского района с 25 по 29 октября смогут поклониться чудотворной мироточивой иконе святого страстотерпца царя Николая II. Торжественная встреча святыни состоится 25 октября в соборе Рождества Христова, где она пробудет до вечера 28 октября, после чего ее перенесут в храм святителя Иннокентия Московского в жилом районе Энергетик. 30 октября икона вернется в Москву. Об этом сообщает Братская епархия.

График пребывания и история святыни

  • Маршрут и график в Братске:
    • 25 октября (воскресенье), 09:00: торжественная встреча в соборе Рождества Христова (ул. Мира, 32) перед Божественной литургией;
    • 25–28 октября: пребывание в соборе Рождества Христова (храм открыт с 08:00 до 20:00, ежедневные молебны в 13:00); объезд храмов Братского района;
    • 29 октября: перенос образа в храм святителя Иннокентия Московского (ж/р Энергетик, ул. Макаренко, 22);
    • 30 октября: отбытие иконы в Москву.
  • Происхождение образа: икона написана в 1996 году в Калифорнии по заказу РПЦЗ. В 1997 году цветную литографию привезли в Россию и подарили московскому хирургу Олегу Бельченко (является хранителем святыни).
  • Чудеса и мироточение: 7 ноября 1998 года икона впервые источила благоуханное миро, которое с тех пор истекает ежедневно. Зафиксированы случаи исцелений (в частности, прозрение ослепшего ветерана ВОВ).
  • Исторические миссии: участвовала в облете границ бывшей Российской империи в 1999 году, находилась в Белграде во время бомбардировок НАТО, возглавляла похоронную процессию погибших гибели десантников 6-й роты в Пскове и Морской Крестный ход на кораблях ЧФ.

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