Четыре сообщения о медведях поступили за сутки в Тайшетском округе

Сразу четыре сообщения о появлении бурых медведей поступили за последние сутки в Тайшетском округе. Животных замечали возле детского сада, на дороге в Тайшете, а также рядом со школой и больницей в Бирюсинске. Все сигналы передали полиции и специалистам, которые занимаются охраной животного мира.

Как сообщает «Тайшет 24», первое сообщение поступило 1 октября. Глава Квитокского территориального отдела Виктория Миронова рассказала, что медведя заметили на помойке возле детского сада на станции Невельская. Информацию сразу передали в ОМВД и региональное отделение общества охотников и рыболовов.

Позже в службу 112 обратилась жительница Тайшета. Она рассказала, что на улице Кирова, в районе МСО напротив ООО «Труд», дорогу перебежал медвежонок. Сообщение также направили в полицию и охотникам.

Еще один случай произошел 2 октября в Бирюсинске. На развилке возле средней школы № 16 и больницы очевидец заметил медведя, который направлялся в сторону лесополосы. Сигнал передали в ОМВД и главному государственному инспектору отдела охраны животного мира.

Позже ночью тот же человек вновь связался со специалистами и сообщил, что животное пошло в сторону ЛДК по улице Островского, к железнодорожному вокзалу. Информация повторно поступила профильным службам.

При этом в ряде других территорий округа сообщений о медведях не было. Руководители Бирюсинского, Березовского, Шелеховского, Шиткинского, Юртинского и Новобирюсинского территориальных отделов сообщили, что обращений по поводу выхода животных на их территориях не поступало.

По состоянию на утро 2 октября 2026 года случаев нападения диких животных на людей в Тайшетском округе не зарегистрировано. Ситуация остается на контроле, специалисты продолжают следить за появлением медведей и передавать информацию профильным службам.

Ранее стало известно, что двое жителей Бурятии отбились от трех медведей.