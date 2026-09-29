Шум, стресс и работа стоя: россияне назвали главные проблемы учителей

Почти половина россиян считает, что работа учителя связана с факторами, которые могут негативно отражаться на здоровье. Среди главных проблем участники опроса назвали шум в классах, стресс, неудобные рабочие места и высокую нагрузку на голос. Такие данные показало исследование Р-ЗВУК, проведенное перед Днем учителя, пишет « Газета.Ru ».

В том, что профессия педагога связана с большим количеством потенциально вредных факторов, уверены около 45% опрошенных. Еще 33% считают, что риски для здоровья учителей примерно такие же, как и в других профессиях. Только 15% респондентов не нашли в работе педагогов каких-либо серьезных негативных факторов, а 7% не смогли определиться с ответом.

Самой заметной проблемой оказался шум. На разговоры и поведение школьников указали 67% участников исследования. Еще 63% пожаловались на общий гул в классах и шум во время перемен.

Половина опрошенных обратила внимание на неудобные рабочие места и необходимость долго проводить занятия стоя. Еще 41% назвали высокой нагрузку на голос.

Медицинский директор ИНВИТРО Алексей Никитин отметил, что учителю приходится много говорить на протяжении рабочего дня, причем нередко на повышенной громкости. По его словам, несколько часов такой нагрузки могут серьезно утомлять голосовой аппарат. Без специальных навыков постановки голоса и достаточных пауз это способно приводить к проблемам с голосом и заболеваниям гортани.

Постоянный шум, добавил врач, может усиливать стресс и усталость даже тогда, когда его громкость не представляет непосредственной опасности для слуха.

Среди других факторов россияне назвали большое количество отвлекающих обстоятельств — 39%, плохое освещение — 33%, некомфортную температуру — 30%, а также нехватку свежего воздуха — 22%.

При этом 41% участников считают профессию учителя важной и уважаемой. Еще 39% полагают, что отношение к ней зависит от конкретной школы или другого учебного заведения.

Главным способом сделать работу педагогов привлекательнее 85% респондентов назвали повышение зарплат. Социальные гарантии и льготы поддержали 38%, современное оборудование — 37%, а улучшение условий труда и снижение уровня шума — 30%.

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