Медведи на Чукотке не спешат уходить в спячку

Фото: [ Выход медведей в уличный вольер после зимней спячки в Московском зоопарке/Медиасток.рф ]

Бурые медведи на Чукотке пока не ушли в зимнюю спячку, хотя обычно начинают залегать в конце сентября — начале октября. Специалисты связывают это в том числе с затяжной оттепелью. Об этом РИА Новости сообщили в региональной Службе охраны животного мира.

По словам специалистов, на побережье Берингова моря по медвежьим тропам видно, что животные пока продолжают оставаться активными. Привычные сроки залегания уже наступили, однако хищники не спешат устраиваться на зимовку.

На время ухода медведей в спячку влияет не только погода, но и состояние самих животных. Старые и хорошо откормленные звери обычно отправляются в берлоги раньше. Молодые и худые медведи могут продолжать активность дольше.

Охотоведы и экологи следят за ситуацией и прогнозируют места, где животные могут устроить берлоги. Специалисты также разрабатывают меры предосторожности на период, пока медведи остаются активными.

При этом популяция бурых медведей на Чукотке за год заметно увеличилась. По данным региональных властей, ее численность выросла с 3 453 до 3 730 особей.

Из-за роста числа животных власти региона направили в Минприроды предложения по регулированию их численности. Среди возможных мер — отмена лимитов на добычу бурого медведя и увеличение продолжительности сезона охоты.

В этом году на Чукотке уже произошло два нападения медведей на людей. В обоих случаях пострадавшими стали мужчины, им потребовалась госпитализация.

До этого сообщалось, что в Минлесхозе научили отпугивать медведей тем, что есть на каждой кухне.