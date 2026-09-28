В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

В День поселка в Мишеронском, 26 сентября, торжественно открыли обновленный парк. Реконструкция полностью изменила его облик.

Здесь заасфальтировали прогулочные дорожки, установили перголы, скамейки и качели, смонтировали новое освещение. Для любителей активного отдыха появилась площадка с уличными тренажерами. Территорию дополнили декоративными деревьями, кустарниками и многолетними цветами. В парке установили фигуру медведя — один из символов поселка.



Право перерезать символическую красную ленту предоставили заместителю главы Марии Четвертковой и почетному ветерану Подмосковья, члену Общественной палаты муниципального округа Шатура, краеведу и волонтеру культуры Татьяне Файздрахмановой.

«Пусть этот обновленный парк встречает вас каждый день. Я очень надеюсь, что он станет вашим любимым местом для прогулок, отдыха и встреч», — сказала Мария Четверткова.

У парка богатая история. Его основа была заложена еще в XIX веке как господская усадьба купцов и промышленников Костеревых с садом и дубами. Со временем именно этот усадебный сад стал основой современного парка.



Главным свидетелем истории стал дуб-долгожитель. В 2022 году он получил статус памятника живой природы всероссийского значения. Сегодня дуб остается одной из визитных карточек Мишеронского.

Историческую традицию — высаживать дубы — здесь решили продолжить. В поселке запланирована экологическая акция по высадке желудей, которые дадут начало новой дубраве.

«Костеревы ценили традиции и в свое время посадили дубы, один из которых сохранился до наших дней. Мы хотим продолжить эту традицию. Обязательно проведем здесь акцию: соберем желуди и посадим их. Пусть со временем здесь вырастет настоящая дубрава», — сказал на открытии парка заведующий отделом защиты леса ВНИИ лесоводства кандидат сельскохозяйственных наук Святослав Некляев.

Работы по реконструкции парка проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».