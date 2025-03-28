Депутат Бессараб рассказала, кто имеет право на бесплатные путевки в санаторий

Некоторые россияне имеют право на бесплатные путевки в санаторий. Это ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и участники Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Она также отметила, что раз в год, до 1 октября, льготники могут выбрать вид социальной услуги — путевку или ежемесячную выплату.

Кроме вышеперечисленных категорий льготников, право на отдых за счет государства имеют граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья подали почти 15 тыс. онлайн-заявок на льготные путевки.