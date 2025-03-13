Жители Подмосковья подали почти 15 тыс. онлайн-заявок на льготные путевки

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 14 тыс. онлайн-заявок на получение услуги по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками, размещенную на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Ею могут воспользоваться федеральные и региональные льготники, у которых есть медицинские показания. Для получения путевки им необходимо взять справку 070/у от терапевта в поликлинике, подать электронное заявление и встать на учет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.