Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в пяти округах Подмосковья

В пяти округах на западе Подмосковья выявили нарушения правил обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Всего выявили девятерых нарушителей. В числе нарушений — незаконная выгрузка мусора и перевозка строительных отходов без разрешительных документов.

Так, факты незаконной выгрузки отходов зафиксировали в деревнях Тетерино и Кожухово, селе Поречье в Можайске, а также в поселке Тучково в Рузе и в деревне Гряды в Волоколамске. За перевозку строительных отходов без разрешительных документов задержали нарушителей на Звенигородском шоссе и в поселке Калининец в Наро-Фоминске.

Всех привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

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