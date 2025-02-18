Депутат ГД Колунов на встрече с членами Совета ветеранов подвел итоги 2024 года

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов во время встречи с членами Совета ветеранов подвел итоги 2024 года.

Во время доклада Сергей Колунов уделил особое внимание вопросам строительства и капитального ремонта социальных учреждений, расположенных на территории городского округа Красногорск. Данная тема является для депутатского корпуса одной из актуальных. Она находится под строгим контролем с октября 2021 года.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Согласно статистическим данным, в 2024 году был проведен мониторинг ремонтных работ в четырех школах 120 округа на 3169 учащихся. Шесть образовательных учреждений, рассчитанных на 7425 мест, находятся на особом контроле. В частности, в перечень внесены образовательные центры городского округа Красногорск — «Лидер», «Сабурово», «Отрада» и «Полет».

Не менее важная тема — здравоохранение. Представители депутатского корпуса и глава округа Дмитрий Волков на регулярной основе контролируют строительство Московской областной детской больницы, которая открыла свои двери в августе 2024 года.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Депутат Колунов также сообщил о мерах поддержки ветеранов. В Государственной думе в 2024 году приняли закон, в рамках которого пенсии были проиндексированы на 9,5%. Кроме того, индексация затронула 40 видов мер социальной поддержки, в числе которых ежемесячные денежные выплаты ветеранам всех категорий. Работа по улучшению уровня жизни ветеранов продолжается. В частности, обсуждают механизмы предоставления жилья. Кроме того, депутаты намерены расширить категории, которые имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и, как следствие, присвоение льгот.

Сергей Колунов отметил, что помощь также оказывают участникам спецоперации и их родственникам. Депутат является сопредседателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области, поэтому лично проинформирован о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы. Кроме того, в регионе функционирует центр «Забота».