Митрополит Нектарий напомнил, что еще в октябре 2019 года выступал против поспешного решения о признании Православной церкви Украины. Накануне Архиерейского собора Элладской церкви он предлагал отложить рассмотрение вопроса до получения позиции древних патриархатов и одновременно выступал с инициативой посредничества между Москвой и Константинополем — его позиция основывалась на необходимости широкого церковного согласия и сохранения православного единства, передает ТАСС .

Говоря о нынешнем положении Украинской православной церкви, иерарх выразил обеспокоенность испытаниями верующих. Он указал, что церковные противоречия разворачиваются на фоне войны с человеческими жертвами, переселением людей и разрушением привычной жизни семей, и подчеркнул недопустимость религиозных преследований, насилия и принуждения при разрешении церковных споров.

Отдельное внимание митрополит уделил отношениям православных народов России и Греции. В августе 2026 года он привез с острова Керкира в Россию десницу святителя Спиридона Тримифунтского — за месяц святыне поклонились более миллиона человек. Иерарх признался, что особенно запомнил терпение и искреннюю веру российских паломников. Святителя Спиридона он назвал духовным связующим звеном между двумя народами: святой родился и жил на Кипре, был епископом Тримифунтским, участвовал в Первом Вселенском соборе, а его мощи веками находятся на Керкире. Среди исторических свидетельств российско-греческих связей митрополит выделил пребывание адмирала Федора Ушакова на Ионических островах и деятельность Иоанна Каподистрии, первого правителя независимой Греции.

Иерарх пригласил российских верующих посетить Керкиру, познакомиться с местными православными традициями и принять участие в богослужениях. По его убеждению, политические противоречия между государствами не должны препятствовать паломничеству, культурному сотрудничеству и общению простых людей, и нельзя переносить ответственность за решения властей на целые народы. Возвращаясь к вопросу православного единства, митрополит выступил за сохранение независимости церковной жизни от политических интересов государств и за восстановление отношений между патриархатами через содержательные переговоры без отказа от церковных принципов.