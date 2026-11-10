Почти 5 млн россиян затронет повышение зарплат с 1 января: кому ждать прибавки

С нового года часть россиян сможет рассчитывать на повышение зарплаты благодаря пересмотру минимального размера оплаты труда. С 1 января 2027 года МРОТ планируют увеличить до ₽28 935 — на ₽1 842 больше нынешнего показателя. Однако изменения могут коснуться не только тех, кто получает минималку: работодателям предстоит учитывать и разницу в оплате труда сотрудников с разной квалификацией. Кому положена прибавка и почему повышение затронет почти пять миллионов работающих россиян, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В 2026 году федеральный МРОТ составляет ₽27 093. Согласно законопроекту, с начала 2027-го его предлагается увеличить до ₽28 935. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6,8%, или на ₽1 842. Это означает, что работодатели должны будут пересмотреть оплату труда сотрудников, которые получают меньше нового минимального уровня и полностью отрабатывают установленную норму рабочего времени.

«Для многих повышение пройдет с 1 января 2027 года, потому что мы опять повышаем МРОТ. Он вырастет до 28 935 и повлечет за собой изменения в структуре заработных плат почти пяти миллионов работающих россиян — непосредственно и опосредованно», — пояснила Бессараб.

При этом речь идет не только о сотрудниках с самыми низкими доходами. Изменение минимальной планки может повлиять на всю систему окладов и тарифных ставок внутри предприятий.

Когда повышается МРОТ, работодателям приходится учитывать разницу между оплатой труда сотрудников разных квалификаций. Например, если зарплата низкоквалифицированного работника приближается к доходу специалиста с более высокой квалификацией, предприятию может потребоваться пересмотреть тарифную сетку.

«Дифференциация между тарифными разрядами должна быть объективно понятной. Люди должны понимать, что за разный труд и разную квалификацию они получают различные доходы», — отметила парламентарий.

По словам депутата, нельзя допускать ситуации, при которой сотрудники с принципиально разным уровнем подготовки и ответственности получают одинаковую зарплату.

«Не может работник низкой квалификации и высокой квалификации получать равные заработные платы», — подчеркнула Бессараб.

При этом автоматического повышения на 6,8% для всех работающих россиян не предусмотрено. Если зарплата сотрудника уже превышает новый МРОТ, ее увеличение зависит от действующей системы оплаты труда, условий договора и решений работодателя.

Повышение МРОТ предусмотрено законопроектом № 619-9, который Госдума уже приняла в первом чтении 29 октября. Для окончательного утверждения документу предстоит пройти дальнейшие законодательные процедуры. Если изменения примут, новый федеральный минимальный размер оплаты труда начнет действовать с 1 января 2027 года.