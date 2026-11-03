Едва дошла до машины: в Павловском Посаде таксист нагло высадил 70-летнюю пассажирку и уехал

В Павловском Посаде таксист отказался везти 70-летнюю пенсионерку, назвав ее «проблемной», о чем сообщили очевидцы в местном городском паблике. REGIONS узнал у юриста, куда жаловаться, и как составить жалобу на водителя.

Инцидент произошел прямо на глазах у прохожих: пожилая женщина с трудом дошла до вызванного автомобиля, но водитель, разглядев пассажирку, заявил, что не намерен ее везти, и уехал. Сама пенсионерка осталась на улице, а таксист позже категорически отказался даже звонить и приносить извинения. В итоге до места назначения бабушку бесплатно довезла неравнодушная жительница, ставшая свидетелем хамства.

Алгоритм действий в подобных случаях REGIONS разъяснил юрист Антон Сазанов. Эксперт рекомендует сразу сохранять чек, детали заказа и фиксировать госномер машины, после чего направлять жалобу в службу поддержки агрегатора. При возникновении имущественных споров стоит привлекать Роспотребнадзор, а при открытых угрозах и конфликтах — сразу звонить по номеру 112.

В свою очередь специалист по защите прав потребителей Егор Власенко посоветовал излагать суть претензии в сервис без эмоций и публикаций личных данных водителя. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт рекомендовал пожилым людям или их родственникам заранее оставлять комментарий к заказу о том, что пассажиру потребуется помощь при посадке.