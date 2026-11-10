Навоз вместо асфальта: в Якутии решили проблему дорог своими руками

В селе Чурапча после газопровода осталась траншея: жители засыпали ее навозом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В якутском селе Чурапча дорожники оставили после газопровода траншею и исчезли, а местные жители, не дождавшись ремонта, залили ямы навозом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

История простая до боли: трубу проложили, проезжую часть разворотили, а когда заровняют — никто не сказал. Терпение у людей закончилось раньше, чем у подрядчика. В ход пошел балбах — глыбы замерзшего навоза, которыми в Чурапче традиционно запасаются на зиму. Им и закидали ямы вместо обычного грунта.

Получилось не хуже, чем у дорожников: по крайней мере, ездить можно. Результаты народного благоустройства быстро разлетелись по соцсетям — пользователи оценили смекалку.

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