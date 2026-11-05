Добрые дела: священник рассказал, как правильно провести день 6 ноября

6 ноября православные верующие отмечают день одной из самых почитаемых святынь — иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Этот образ издревле считается чудотворным: перед ним молятся об исцелении от тяжелых болезней, утешении в моменты глубокого горя и защите в житейских бедах. В народном календаре этот день также известен как Афанасьев день.

Как рассказал ОТР священник Николай Конюхов, широкое почитание иконы началось в XVIII веке в Москве после чудесного исцеления родной сестры патриарха Иоакима — Евфимии. Долгое время страдая от неизлечимой язвы, она услышала во сне голос Богородицы, повелевший ей отслужить молебен перед образом в храме Преображения на Большой Ордынке. После молитвы женщина полностью исцелилась.

Позже, в 1710–1711 годах, сестра Петра I, царевна Наталья Алексеевна, перевезла святыню в Санкт-Петербург. А в 1888 году икона явила еще одно чудо: в часовню, где она хранилась, ударила молния, и начался пожар. Огонь уничтожил все убранство, но сам образ остался невредимым и даже «обновился», а к его поверхности чудесным образом прилипли монетки из ящика для пожертвований. С тех пор этот список иконы называют «Всех скорбящих Радость с грошиками».

Священник напомнил, что Божия Матерь является заступницей всех христиан — больных, обиженных и нуждающихся. Перед этим образом принято просить не только об избавлении от скорби, но и о душевном равновесии, чтобы найти в себе силы идти дальше. В этот день верующим советуют посетить праздничную литургию, а если такой возможности нет — помолиться дома. Главное подкрепление молитвы — доброе дело: помощь больному, пожертвование или звонок одинокому человеку.

Ранее сообщалось, что в Покровском храме Курска почерневшая икона проявилась и замироточила.