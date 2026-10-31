В Госдуме напомнили про перерасчет пенсионных доплат с 1 ноября

Депутат Госдумы Говырин: с 1 ноября произведут перерасчет пенсионных доплат

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

С 1 ноября пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям, а в торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

В торговле изменения коснутся прежде всего маркировки. Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии — в нее входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит отследить конкретный выпуск на пути к магазину. Для продукции со сроком годности до 40 суток включительно этот порядок заработает с 1 марта 2027 года.

Кроме того, для растворимых кофейных напитков вводится новый ГОСТ взамен стандарта 1992 года, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет. Расширится и круг платежей, сведения о которых разрешено включать в государственную информационную систему.

Что касается пенсий, то гражданам, достигшим 80 лет, увеличат общеустановленную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — с ₽9 584 до ₽19 169. К ней назначается надбавка на уход в размере ₽1 413,86 — наличие оформленного ухаживающего лица для нее не требуется. Перерасчет проводится автоматически со дня рождения.

При установлении I группы инвалидности 100-процентное увеличение фиксированной выплаты назначается со дня установления группы с учетом вида пенсии. Если возрастное основание и I группа совпадают, увеличение учитывается один раз, подчеркнул Говырин.

Пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября вместе с начислениями, приходящими одновременно с пенсией.

Пересчитают и профессиональные доплаты — для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Для первичного назначения нужны заявление и подтверждение специальной выслуги, а выплата предоставляется после оставления работы, дающей право на нее, заключил депутат.

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