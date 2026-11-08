Ценник шестиместника: 3-рядный вариант Deepal S09 обойдется в ₽6,74 млн

Журнал «За рулем» сообщил о старте продаж на авторынке России нового флагманского кроссовера Deepal S09. Покупателям предложены две версии компоновки салона: 5-местная и 6-местная с 3 рядами сидений. Начальная стоимость пятиместного авто установлена на отметке ₽6,6 млн, в то время как 6-местная модификация оценивается от ₽6,74 млн. Габариты автомобиля составляют 5205 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1800 мм в высоту. В дизайне экстерьера выделяется цельная головная монофара, выполненная в стилистике популярных кроссоверов марки Li. Главной особенностью интерьера стало полное отсутствие приборного щитка — все ключевые данные для водителя выведены на проекционный дисплей ветрового стекла.