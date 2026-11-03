«Результат запретного союза»: кабан-леопард повел за собой сородичей в Приокско-Террасном заповеднике

Общество

Фото: [пресс-служба Приокско-Террасного заповедника]

В Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом фотоловушка засняла необычного кабана — со светлой шерстью, усыпанной темными пятнами. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на группу заповедника. Среди однотонных темно-бурых сородичей зверь выглядит так, будто дикую природу посетил стилист, однако наряд, вопреки ожиданиям скептиков, ему не навредил.

На кадрах видно: пятнистый кабан идет впереди стаи, возглавляя ее, как опытный руководитель. Сородичи, похоже, оценили не гардероб, а деловые качества — карьера в дикой природе, как выяснилось, зависит не от цвета шубы, а от умения идти первым.

Ученые относятся к раскраске сдержаннее туристов. В природе такие узоры для кабанов нехарактерны, зато вполне объяснимы: на границах заповедной территории работают фермы и подсобные хозяйства, где живут домашние свиньи. Вероятность родственной связи очевидна, и комментаторы в группе заповедника тут же поставили диагноз — «результат запретного союза».

Ирония в том, что гибрид, которого природа, строго говоря, не заказывала, оказался лидером. Домашние гены не помешали ни выживанию, ни карьерному росту. Возможно, стае просто приелся консервативный дресс-код, а новенький привнес свежий взгляд.

Для заповедника это и курьез, и повод задуматься: соседство с фермами вносит свои коррективы в дикую популяцию. Впрочем, сам герой события выглядит абсолютно довольным — он, судя по всему, и не догадывается, что стал сенсацией.

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Серпухов

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