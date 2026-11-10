«Девушки были в шоке»: голый мужчина ворвался в студию пилатеса в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаженный мужчина ворвался в студию пилатеса, расположенную на Пискаревском проспекте, и перепугал находившихся там сотрудниц. О происшествии сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

По информации канала, мужчина передвигался на четвереньках. Проникнув в помещение, он закрылся в туалете, где принялся громко кричать и издавать посторонние звуки. В это время испуганные девушки собрали свои вещи и поспешили покинуть студию.

Закончив кричать в туалете, мужчина направился на Свердловскую набережную. Там он продолжил ползать на четвереньках, но уже по проезжей части. Его задержали возле одного из бизнес-центров. Очевидец вызвал экстренные службы, после чего нарушителя передали медикам.

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