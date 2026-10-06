После почти месяца пониженной активности на Солнце начался заметный всплеск. Вечером накануне произошла вспышка класса M1.0, которая стала крупнейшей с 5 сентября. Одновременно в центральной части видимого солнечного диска формируются две крупные группы пятен.

На Солнце появились новые активные области

С конца лета активность звезды оставалась необычно низкой для текущей стадии солнечного цикла. На этом фоне появление новых групп пятен и серия вспышек могут указывать на изменение ситуации.

Сейчас уровень зарегистрированных вспышек не представляет непосредственной угрозы. При этом скорость формирования новых активных областей остается высокой.

Возможны более мощные вспышки

Если рост групп солнечных пятен продолжится в ближайшие несколько суток, к середине недели активность может увеличиться до вспышек класса X — наиболее мощной категории.

Особое значение имеет расположение активных областей: сейчас они находятся вблизи центра видимого солнечного диска, то есть на стороне звезды, обращенной к Земле. В случае мощных вспышек и направленных в сторону нашей планеты выбросов это может усилить воздействие на околоземное пространство.

Вероятность такого развития событий пока оценить сложно. Определяющим станет дальнейшее поведение новых активных областей и то, продолжат ли они быстро расти.

Солнечный минимум может наступить раньше

Продолжительное снижение активности уже породило предположения о возможном более раннем наступлении солнечного минимума. По прежним ожиданиям, он должен прийтись на 2029–2030 годы.

Дальнейшее наблюдение за формированием пятен и динамикой вспышек позволит понять, является ли нынешний рост кратковременным эпизодом или началом нового этапа повышения солнечной активности.