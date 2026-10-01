Ремонт по ОСАГО оказался под угрозой: СТО начали отказываться от работ из-за цен

Ремонт автомобилей по ОСАГО может столкнуться с серьезными проблемами из-за разрыва между ценами в Единой методике расчета и фактической стоимостью запчастей на рынке. Руководитель Блока заботы о клиентах СК «Росгосстрах» Арман Гаспарян считает необходимым приблизить расчетные показатели к реальным рыночным ценам, сообщили «Автоновостям дня» в страховой компании.

Цены на детали растут быстрее справочника

За 2023–2025 годы стоимость запчастей в справочнике увеличилась примерно на 16%. При этом, по оценке Гаспаряна, детали для европейских автомобилей за тот же период подорожали на 109%, а для остальных машин рост составил 30–45%.

Единая методика расчета создавалась как единый стандарт для определения стоимости восстановительного ремонта. Предполагалось, что такой подход позволит снизить количество разногласий между страховщиками и автовладельцами. Однако после 2022 года ситуация на рынке изменилась из-за ухода иностранных производителей, усложнения логистики и роста стоимости доставки.

Формально доступная деталь может отсутствовать

Одной из основных проблем эксперт называет исходные данные, используемые при расчете стоимости ремонта. В справочнике могут присутствовать детали, которые формально доступны для заказа через интернет, но фактически отсутствуют у поставщиков либо не поставляются в конкретный регион.

Кроме того, такая запчасть может не соответствовать автомобилю по геометрии или качеству. В результате расчетная сумма ремонта существует только на бумаге, тогда как приобрести необходимые комплектующие за эти деньги невозможно.

Ситуацию дополнительно осложняет рост доли китайских автомобилей в портфелях страховщиков. По оценке Гаспаряна, она уже превышает 52%. Модельные ряды китайских марок обновляются каждые несколько лет, однако независимые поставщики не всегда успевают обеспечить рынок подходящими аналогами необходимого качества.

СТО отказываются от ремонта по ОСАГО

Еще одной проблемой становится отказ станций техобслуживания от ремонта по натуральному возмещению из-за неактуальных расценок в справочниках РСА. При установленном законом сроке ремонта в 30 дней это способно создавать серьезные сложности с поиском деталей и организацией работ.

Чтобы сохранить ремонт в качестве одного из основных вариантов возмещения по ОСАГО, страховщики уже пересматривают условия договоров со станциями и переходят на рыночные расценки.

Страховщикам предлагают пересмотреть методику

Для решения проблемы предлагается регулярно сопоставлять данные Единой методики с фактическими ценами на рынке и исключать из расчетов детали, которые невозможно приобрести на заявленную сумму. Также предлагается расширять прямые договоренности между страховщиками и СТО и учитывать реальные расходы на восстановление автомобилей при формировании тарифов.

По оценке Гаспаряна, если расчетные показатели не будут адаптированы к ситуации на рынке, разрыв между стоимостью ремонта и предусмотренной ОСАГО суммой продолжит увеличиваться. Это может привести к росту отказов СТО от ремонта, судебных споров и случаев, когда страховой выплаты недостаточно для полноценного восстановления автомобиля.