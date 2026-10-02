Читать недостаточно: эксперт объяснила, зачем обсуждать книги

Одного чтения недостаточно, чтобы получить от книг полноценный жизненный опыт. Важно остановиться, обдумать прочитанное и обсудить его с другими людьми. Без этого даже большое количество прочитанных произведений не обязательно помогает сформировать глубокий взгляд на жизнь. Такое мнение ТАСС высказала продюсер проектов креативного развития городов и модератор книжного фестиваля «Красная строка» Наталья Соколова.

По словам эксперта, в определенном смысле больше теряют люди, которые много читают, но практически не размышляют над прочитанным. Сам факт знакомства с книгой — лишь часть процесса. Не менее важно понять, какие мысли и чувства вызвало произведение, что именно из него удалось вынести и как это связано с собственной жизнью.

Соколова отметила, что стремление прочитать как можно больше книг само по себе не должно становиться главной целью. Гораздо важнее не количество произведений, а то, что человек делает после их прочтения. Обсуждение книг и самостоятельные размышления помогают посмотреть на описанные в них события с разных сторон.

Если же человек не пытается осмыслить прочитанное, его восприятие окружающего мира, по мнению эксперта, может становиться более простым и однозначным. Литература, напротив, способна развивать нелинейное мышление — то есть привычку замечать разные точки зрения, связи между событиями и неоднозначность человеческих поступков.

При этом Соколова считает, что потеря интереса к чтению может отражаться и на отношении человека к жизни в целом. Книги дают возможность знакомиться с чужим опытом, переживаниями и взглядами, а их осмысление помогает переносить полученные знания в собственную жизнь.

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