«50% от первоначального взноса»: в России хотят внедрить ипотеку для педагогов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР) выступила с инициативой о запуске федеральной программы поддержки педагогов при приобретении жилья. Предложения будут направлены в Министерство просвещения Российской Федерации, сообщает ТАСС .

По словам парламентария, в ряде субъектов действуют собственные жилищные программы для учителей, однако на федеральном уровне вопрос до сих пор не урегулирован. Это, как отметила Кавшар, приводит к неравенству между педагогами в разных регионах и способствует дефициту кадров.

«Спасительным инструментом могла бы стать федеральная программа, дающая возможность приобрести педагогу жилье в ипотеку с господдержкой в конкретном регионе. Большим подспорьем в рамках такой программы была бы социальная выплата в размере, например, 50% от первоначального взноса по ипотечному кредиту», — добавила эксперт.

Депутат уточнила, что соответствующие предложения готовятся для направления в Минпросвещения для дальнейшей проработки. Программа, по ее замыслу, должна быть ориентирована в первую очередь на специалистов начального, основного общего и среднего общего образования. В качестве успешного примера Кавшар привела Московскую область, где действует аналогичный механизм.

Предполагаемые требования к участникам программы включают педагогический стаж от трех лет, возраст до 55 лет включительно, нуждаемость в улучшении жилищных условий и готовность отработать в конкретной образовательной организации региона не менее пяти лет.

«Это то самое подспорье, которое способно в перспективе не только обеспечить ценных специалистов жильем, но и закрепить их в конкретных регионах. В конце концов от комфорта наших педагогов зависит то, какими будут расти наши дети. Об этом важно вспоминать не только накануне праздников, но на регулярной основе», — заключила Кавшар.

Ранее сообщалось о том, что в Химках учитель купила квартиру по «Соципотеке».