Эксперт предупредил о рисках для пользователей eSIM при смене устройства

Основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко в беседе с Агентством городских новостей « Москва » оценил влияние новых требований к eSIM на пользователей. По его мнению, главный вопрос заключается в том, как будет работать перенос номера при смене смартфона.

Эксперт отметил, что требование указывать в договоре устройство с eSIM само по себе не является проблемой. Пользователи регулярно меняют телефоны и переносят eSIM — это нормальный сценарий. Если данные об устройстве будут автоматически обновляться у оператора, пользователь ничего не заметит. Однако если при каждой смене смартфона придется вносить изменения в договор или заново проходить идентификацию, это серьезно усложнит использование технологии.

Жиленко также предупредил, что дистанционное подключение eSIM может стать сложнее, если в итоговой версии закона потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и более сложная процедура подтверждения личности. По его словам, немногие пользователи захотят идти в банк или сдавать биометрию ради подключения eSIM. Ограничение для виртуальных телефонных станций, которые предлагается разрешить только через российские сетевые адреса из специального реестра, эксперт считает логичным — это повышает прозрачность рынка и сокращает возможности для серых схем.

В пресс-службе «Мегафона» отметили, что новые требования не должны усложнить оформление eSIM или стать препятствием для развития технологии. Указание данных об устройстве и его идентификаторе в договоре — это дополнительный элемент идентификации, который не меняет саму технологию подключения и пользовательский сценарий. Что касается виртуальных АТС, для рынка это также не станет существенным изменением: такие решения уже работают с использованием российских IP-адресов, а хостинг-провайдеры при необходимости смогут выделять отдельные подсети. В компании не ожидают, что новые требования создадут технические ограничения для развития сервисов.

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