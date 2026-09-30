Бельский сделал заявление о билетах на концерт Канье Уэста после неопределенности с выступлением

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал коммерческим вопросом ситуацию с концертами Канье Уэста на «Газпром Арене». По его словам, решение о покупке билетов на выступление, которое еще не было окончательно подтверждено, граждане принимают самостоятельно, передает ТАСС.

Что заявил Бельский

Спикер петербургского парламента отметил, что город оказывает помощь гражданам в ситуациях, связанных, например, с проблемами при строительстве или получением жилья. При этом вопросы, касающиеся развлекательных мероприятий, он отнес к коммерческой сфере.

Бельский также подчеркнул, что покупатель самостоятельно принимает решение о приобретении билета, если проведение концерта еще не подтверждено на 100%.

Что известно о выступлениях

Ранее концерты Канье Уэста в Петербурге анонсировались на октябрь. При этом информация о выступлениях позднее оказалась под вопросом.

Сенатор Андрей Кутепов также прокомментировал ситуацию после уточнения журналистов о том, что концерт ранее анонсировался на онлайн-ресурсах самой площадки.