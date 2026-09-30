Бельский сделал заявление о билетах на концерт Канье Уэста после неопределенности с выступлением
ТАСС: Бельский назвал коммерческим вопросом ситуацию с концертом Канье Уэста
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал коммерческим вопросом ситуацию с концертами Канье Уэста на «Газпром Арене». По его словам, решение о покупке билетов на выступление, которое еще не было окончательно подтверждено, граждане принимают самостоятельно, передает ТАСС.
Что заявил Бельский
Спикер петербургского парламента отметил, что город оказывает помощь гражданам в ситуациях, связанных, например, с проблемами при строительстве или получением жилья. При этом вопросы, касающиеся развлекательных мероприятий, он отнес к коммерческой сфере.
Бельский также подчеркнул, что покупатель самостоятельно принимает решение о приобретении билета, если проведение концерта еще не подтверждено на 100%.
Что известно о выступлениях
Ранее концерты Канье Уэста в Петербурге анонсировались на октябрь. При этом информация о выступлениях позднее оказалась под вопросом.
Сенатор Андрей Кутепов также прокомментировал ситуацию после уточнения журналистов о том, что концерт ранее анонсировался на онлайн-ресурсах самой площадки.