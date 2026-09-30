ИИ используют 23% предпринимателей: как данные помогают выбрать нишу для бизнеса

Аналитика становится важным инструментом для предпринимателей при выборе направления и принятии ключевых решений. 62% опрошенных москвичей, которые уже занимаются бизнесом или планируют открыть его в ближайшие 2–3 года, часто либо практически всегда ориентируются на данные, рассказали REGIONS в пресс-службах «Авито Промо» и «Авито Товаров».

Исследование проводилось среди 10 тыс. россиян старше 18 лет. 13% участников уже ведут собственный бизнес, 17% собираются начать его в течение 2–3 лет, а 29% рассматривают такую возможность в будущем.

Какие ниши выбирают начинающие предприниматели

Среди тех, кто уже занимается бизнесом или планирует запуск, чаще всего называют розничную торговлю — 10% респондентов. IT и цифровые продукты интересуют 9%, производство — 8%, оптовая торговля и развлечения с мероприятиями — по 7%.

На красоту и wellness, а также консалтинг приходится по 6%. Строительство, общепит, логистика, туризм, медицина и образование получили по 5%.

Что предприниматели анализируют

Чаще всего бизнес отслеживает спрос на товары и услуги — этот показатель используют 38% опрошенных. Расходы и прибыль анализируют 37%, продажи и выручку — 32%.

Еще 29% предпринимателей следят за рыночными трендами, 27% изучают поведение аудитории, а 25% обращают внимание на отзывы клиентов. По 23% используют прогнозирование на основе ИИ и анализ посещаемости сайтов.

На основании аналитики предприниматели чаще всего корректируют цены — такой вариант указали 36%. Еще 33% принимают решения о поиске новых клиентов, 31% — об ассортименте, 29% — о закупках.

Где бизнес продвигает товары и услуги

Самым распространенным каналом продвижения стали e-commerce-площадки — их используют 39% предпринимателей. Таргетированную рекламу в социальных сетях выбирают 25%, рассылки по электронной почте и в мессенджерах — 23%.

Контекстную и наружную рекламу используют по 22% респондентов. Реклама у блогеров и видеореклама получили по 20%.

По данным исследования, 18% предпринимателей постоянно работают с рекламными агентствами, 31% привлекают подрядчиков для отдельных проектов, а еще 29% планируют воспользоваться такими услугами в будущем.

Как данные помогают выбирать направление

В «Авито Товарах» отмечают, что аналитика позволяет оценить спрос на конкретную категорию еще до начала продаж. Изучение активности покупателей по регионам и периодам также помогает продавцам определять возможности для расширения поставок без обязательного открытия новых складов.

В «Авито» также указывают, что работа с данными позволяет оперативно корректировать рекламные кампании и цены, поэтому предприниматели все чаще передают часть аналитических и рекламных задач специализированным агентствам.