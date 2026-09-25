Почти 20 депутатов представят подмосковную «Единую Россию» в федеральном парламенте

Подмосковную «Единую Россию» в федеральном парламенте будут представлять 18 депутатов, партия одержала победу во всех 12 одномандатных округах региона и получила более 56% по единому списку. Итоги выборов в Госдуму представили на заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии.

В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, фельдшер из Ступино, Герой России Людмила Болилая. Кроме того, работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов и другие. В общей сложности партия получила 349 мандатов — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Это позволило обеспечить фракции конституционное большинство в Госдуме, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Итоговые цифры показывают, что «Единая Россия» смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович (Путин, президент России — Прим. ред.), когда выступал на Съезде, доверие — исключительно важная ценность», — акцентировал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что вскоре депутаты приступят к работе, в том числе по разработке нормативной базы для новой Народной программы. Кроме того, новому созыву Госдумы придется принимать бюджет, который всегда вызывает большое количество споров, полемики. Медведев призвал сохранить социальную ориентированность бюджета России даже в условиях испытаний, выпавших на долю страны.

На должность председателя Госдумы по согласованию с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина. Избранный от подмосковной «Единой России» Сергей Пахомов выдвинут на пост председателя комитета по строительству и ЖКХ. Денис Кравченко может стать заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье традиционно остается одним из опорных регионов «Единой России».

«И для нас это прежде всего большая ответственность — перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача — реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой. Всего в новую Народную программу вошло более 920 тыс. наказов», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.