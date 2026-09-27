«Оптимальный перекус»: врачи назвали суточную норму орехов

Орехи и сухофрукты полезны для организма, поскольку содержат витамины, клетчатку и необходимые жиры, поддерживают работу мозга, сердца и пищеварения. Однако важно соблюдать норму. Об этом «Газете.Ru» рассказали Татьяна Смирнова, врач-терапевт, и Анна Ручина, главный технолог по разработкам и инновациям «Мастерфуд».

По словам экспертов, орехи поставляют в организм большое количество жиров, клетчатки, витаминов группы B и токоферолов. Они укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, стимулируют работоспособность мозга и сердца.

Фундук насыщает витамином E, который стимулирует рост волос и укрепляет ногти. Грецкий орех содержит бор, необходимый для работы мозга, а также для укрепления костей и хрящей. Фисташки богаты витаминами B, E, K и минералами: калием, магнием, медью, фосфором, железом, селеном. Они благотворно влияют на нервную систему, улучшают память и снижают тревожность.

Сухофрукты сохраняют природные микроэлементы и витамины. Они улучшают работу пищеварительного тракта, снижают риск закупорки сосудов, благотворно влияют на сердце.

«Орехи и сухофрукты — оптимальный вариант перекуса для взрослых и детей. Они быстро восполняют энергию. Но в день можно употреблять не больше 80 граммов разных орехов и сухофруктов», — отметила врач.

Важно обеспечить правильные условия хранения, чтобы сохранить полезные свойства. Нестабильная температура приводит к конденсату и появлению плесени.

«Орехи и сухофрукты не стоит хранить в холодильнике — там высокая влажность, а перепад температур нарушает режим и портит продукт. Избегайте мест рядом с источниками тепла — это способствует прогорканию. Лучшее место — темная полка, стеклянная или керамическая банка с плотной крышкой», — говорит Ручина.

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