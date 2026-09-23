Не видят, но понимают: психолог рассказала о мышлении без картинок

Не все люди мыслят картинками: у некоторых внутренний мир устроен иначе — они не видят мысленных образов, а воспринимают реальность через текст и внутреннюю речь. Об этом « Вечерней Москве » рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, такая особенность имеет научное название — афантазия: это неспособность произвольно вызывать в сознании визуальные образы. Вместо «внутреннего экрана» человек опирается на абстрактные понятия, логику и семантические связи, буквально проговаривая мысли про себя.

Специалист объяснила, что у людей с афантазией снижена функциональная связанность между участками мозга, отвечающими за обработку зрительной информации. При этом такая особенность вовсе не говорит о каких‑либо когнитивных дефицитах: уровень IQ у них не отличается от среднестатистического, а с задачами на логику, память и рассуждения они справляются не хуже остальных. Более того, у таких людей нередко выше скорость обработки информации и сильнее развита вербальная память. Дело в том, что отсутствие необходимости «рисовать» в голове картинки экономит когнитивные ресурсы: вместо активации зрительных зон мозга активнее работают речевые и моторные области, что усиливает способность удерживать и анализировать данные прямо в уме.

Однако есть и свои нюансы: людям с афантазией сложнее эмоционально погружаться в художественные тексты и «видеть» героев книг — сюжет воспринимается скорее как последовательность фактов, а не как живая картина. Психолог также отметила, что среди людей с афантазией нередко встречаются те, кто опирается на вербальное мышление в силу особенностей нейроразвития — например, представители спектра аутистических расстройств, для которых смысловая и структурная ясность важнее образной наглядности.

Ранее она заявила, что родителям школьников важно различать стресс и дистресс.