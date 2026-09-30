День Веры Надежды и Любови: что нельзя было забывать женщинам 30 сентября

Общество

30 сентября православная церковь отмечает день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Памятная дата посвящена христианским добродетелям и связана с преданием о четырех женщинах, пострадавших за веру во II веке в Риме, сообщает «Лента.ру».

Когда отмечают праздник

День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии относится к непереходящим церковным праздникам, поэтому ежегодно приходится на 30 сентября. В 2026 году эта дата выпадает на среду.

Праздник приходится на период попразднства Воздвижения Креста Господня, которое отмечается 27 сентября. Поэтому в этот день богослужебные песнопения могут быть посвящены как Кресту, так и святым мученицам.

Кем были Вера, Надежда, Любовь и София

Согласно церковному преданию, София была христианкой и воспитывала трех дочерей в соответствии с принципами своей веры. Девочек звали Пистис, Эльпис и Агапэ, что в греческом языке означает Вера, Надежда и Любовь. Имя матери Софии переводится как «мудрость».

По преданию, семья жила в Риме во времена правления императора Адриана, когда христиане подвергались преследованиям. София и ее дочери не скрывали своей веры, после чего их привели к императору.

Девочкам, которым, согласно житию, было 12, 10 и 9 лет, предложили отказаться от христианства и поклониться языческому божеству. Они не согласились, после чего подверглись мучениям. Вера, Надежда и Любовь погибли, а их мать София похоронила дочерей и спустя 3 дня умерла сама.

История мучениц известна прежде всего по церковным житиям. При этом существуют разные научные взгляды на ее историческую основу. Одни исследователи считают Веру, Надежду, Любовь и Софию олицетворением христианских добродетелей, другие допускают существование реальных мучениц, связывая с легендарными подробностями позднейшие элементы предания.

Как почитание святых распространилось

Известно, что почитание Веры, Надежды, Любови и Софии существовало как на Востоке, так и на Западе уже с VII века. Предание о мученицах получило распространение на разных языках, в том числе на греческом, латинском и грузинском.

С историей почитания связана французская коммуна Эшо, расположенная неподалеку от Страсбурга. В VIII веке мощи мучениц, согласно церковной традиции, были перенесены туда из Рима. Позднее они исчезли во время революционных событий во Франции, однако в местном храме святого Трофима сохранился саркофаг, связанный с их почитанием. Там же находится частица мощей Софии.

Эшо считается одним из главных центров поклонения святым мученицам. 30 сентября здесь проходят богослужения и другие памятные мероприятия.

Церковные традиции 30 сентября

В православных храмах в день памяти мучениц совершают Божественную литургию и молебны. Верующие могут принять участие в богослужении и причаститься.

Женщины, носящие имена Вера, Надежда, Любовь и София, 30 сентября отмечают именины. В этот день их принято поздравлять с днем ангела.

Верующие также обращаются к святым мученицам с молитвами о семейном благополучии, воспитании детей, мире и согласии между близкими.

Народные обычаи праздника

На Руси день памяти мучениц со временем соединился с народными традициями. Праздник часто называли бабьими именинами и воспринимали как особый день для женщин.

Одним из обычаев были совместные собрания женщин, во время которых вспоминали мучениц, молились и готовили праздничную трапезу для семьи и гостей. Особое внимание уделяли женщинам и девушкам с именами Вера, Надежда, Любовь и София.

С праздником также связывали традицию посещать храм и брать 3 свечи. Одну ставили перед образом Богородицы, вторую — перед иконой мучениц, а третью уносили домой.

Еще одной народной традицией были осенние посиделки. Молодые люди собирались вместе, общались, веселились и присматривали себе пару. Такой обычай существовал еще до распространения христианства и позднее оказался связан с календарным праздником.

Таким образом, 30 сентября в православной традиции остается днем памяти Веры, Надежды, Любови и Софии, а в народной культуре дата получила дополнительные семейные и женские обычаи.

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